Mercato Roma, per Kamara si inseriscono Atletico Madrid e Aston Villa

Due nuove pretendenti per Boubacar Kamara: oltre a Roma e Inter ci sono Atletico Madrid e Aston Villa

Boubacar Kamara, talentino del Marsiglia, lascerà il club francese a parametro zero la prossima estate. Oltre all'Inter e alla Roma (anche se quest'ultima sembra essersi defilata in maniera definitiva) ci sarebbe anche la concorrenza dell'Atletico Madrid che si sarebbe già mossa concretamente per convincere il giocatore. Inoltre, secondo quanto riportato dal The Sun nelle ultime ore anche l'Aston Villa avrebbe intensificato i contatti con l'entourage del giocatore per cercare di portare il centrocampista in Premier League nella prossima stagione.