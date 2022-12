Mercato Roma: insieme alle big d’Europa i giallorossi puntano gli occhi sul Porto

Il mercato di gennaio è alle porte e molti club si stanno muovendo per rafforzare le proprie rose. L'osservato speciale sembra essere il Porto, come riportato da A Bola quotidiano portoghese, infatti sui portoghesi sono puntati gli occhi del Manchester United che è in testa alla lista dei club che hanno inviato emissari allo stadio Do Dragão per assistere alla partita della squadra di casa contro l'Arouca terminata con il punteggio di 5-1. Oltre al colosso inglese, erano presenti scout di Atlético Madrid, Tottenham e Roma, la squadra al comando di José Mourinho. Tra i nomi appetibili l'ala Otavio e il centrocampista Uribe.