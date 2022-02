Mercato Roma, il Liverpool guarda ancora in casa Roma: occhi puntati su Zaniolo

Il talento classe '99 giallorosso è entrato nel mirino della squadra di Jurgen Kloop. La concorrenza in squadra sarebbe molta e al momento il ragazzo è concentrato sulla Roma e sul chiudere al meglio la stagione

Dopo la vittoria sofferta di ieri a San Siro contro l'Inter, il Liverpool sta pensando di pescare nuovamente in Italia e nuovamente in casa Roma in chiave mercato. Come riportato da LiverpoolEcho, la squadra di Kloop, che ha già fatto di due ex giallorossi due pedine chiave della squadra, è molto interessata a Nicolò Zaniolo. Il contratto del talento giallorosso scade nel 2024 ma in caso di mancato rinnovo, già da questa estate potrebbe partire un'asta nella quale ci sarebbero anche Manchester United e Juventus. Il numero 22 giallorosso dopo il ritorno dal duplice infortunio alle ginocchia, sta piano piano ritrovando la brillantezza dei giorni migliori ma la strada per rivederlo al top della forma non è ancora arrivata agli ultimi metri. "Se fossi Zaniolo penserei seriamente alla possibilità di non rimanere tanto in serie A, è impossibile per lui qui, gli atteggiamenti che hanno con lui mi fanno stare male", chissà che queste dichiarazioni rilasciate da Mourinho nel post Bologna non gli stiano risuonando ancora nelle orecchie ma quello che è certo è che Zaniolo è molto legato alla piazza, ai tifosi e alla squadra e al netto di clamorose offerte, non dovrebbero esserci sorprese ma come detto da Pinto stesso, nel calcio nessuno può garantire nulla.