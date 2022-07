Roma, presentata l’offerta per Dybala: le cifre

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'incontro di oggi tra gli agenti di Paulo Dybala e Tiago Pinto è terminato. La Roma ha formulato la sua offerta (circa 4.5 milioni annui più bonus legati a gol e presenze) e adesso attende una risposta nelle prossime ore, con l'attaccante che ha fretta di accasarsi in un nuovo club per cominciare la preparazione in vista del nuovo campionato.

Il general manager giallorosso ha anche presentato il progetto tecnico capitolino alla Joya e spera di sorpassare la concorrenza di Napoli e Inter per ingaggiare l'ex giocatore della Juventus. Anche José Mourinho sta cercando in tutti i modi di convincere Dybala a trasferirsi nella Capitale: lo Special One ha chiamato l'attaccante più volte, di cui una nella giornata di ieri. Quello che fino a pochi giorni fa poteva essere solo un sogno, ora per i tifosi della Roma potrebbe trasformarsi in realtà.