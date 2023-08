Mercato, niente Serie A per Ekitike: è ad un passo dal West Ham

L'attaccante francese è sempre più vicino agli Hammers che avrebbero anche trovato l'accordo con il PSG. Sfuma la possibilità di vederlo in Italia

Il futuro di Hugo Ekitike, con ogni probabilità, non sarà in Italia. L'attaccante francese era stato accostato a diversi club di Serie A tra cui anche la Roma ma come riportato da Footmercato, negli ultimi giorni c'è stato un incontro (positivo) tra il PSG e il West Ham. Gli Hammers sarebbero molto vicini all'intesa sia con il club, sia con il giocatore che gradirebbe la destinazione dopo aver ottenuto molte rassicurazioni sul piano di gioco della squadra.