Mercato, Kluivert al Bournemouth: domani le visite mediche

La Roma si appresta a salutare definitivamente Kluivert. L'unico tassello ancora mancante erano le visite mediche, che, come riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, avverranno ufficialmente nella giornata di domani. La Roma e il Bournemouth hanno trovato l'intesa per il trasferimento in Inghilterra. L'affare si chiuderà per 11 milioni di euro più bonus, una cifra che aiuterà il club giallorosso a raggiungere l'obiettivo del settlement agreement entro il 30 giugno. L'esterno olandese firmerà un contratto fino a giugno 2028.