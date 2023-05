Mendilibar: “Spero che finiremo bene la stagione continuando a vincere”

L'allenatore del Siviglia, avversario della Roma nella finale di Europa League, ha parlato in conferenza stampa prima del derby di campionato contro il Betis: "In due mesi e mezzo abbiamo giocato 17 partite"

È rimasto un solo avversario nel percorso della Roma alla conquista dell'Europa League: il Siviglia. La squadra spagnola, dopo aver eliminato la Juventus ai tempi supplementari, si prepara alla super sfida di campionato contro il Betis. Un derby, un match attesissimo da ambo le parti che accende la città. L'allenatore dei biancorossi, José Luis Mendilibar, in conferenza stampa ha dichiarato: "Sono qui da due mesi, ma abbiamo giocato già tante partite. Il tempo sta trascorrendo velocemente e sta andando tutto bene. Speriamo di finire bene la stagione e di continuare a vincere, il più possibile". Non solo, il tecnico ha anche sottolineato la stanchezza in cui versa la squadra, soprattutto dopo i 120 minuti di giovedì, ma che hanno tutti grande determinazione: "Tutti vogliono giocare. Avrò problemi, perchè nonostante la stanchezza, vogliono giocare. Essere mentalmente in forma e vincere, è meglio di dire che hai un problema"