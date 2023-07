McKinlay (vice all. West Ham): “Scamacca è un top player, lo vedremo nei prossimi mesi”

Le sue parole: "Non è facile ambientarsi in un nuovo campionato, probabilmente il più difficile d'Europa. Non abbiamo ancora visto il meglio di lui"

Billy McKinlay, vice allenatore del West Ham, ha rilasciato un'intervista al sito inglese The Athletic. Queste le sue parole su Gianluca Scamacca: "Nella scorsa stagione è stato un po' condizionato da uno o due infortuni. Non è facile ambientarsi in un nuovo campionato, probabilmente il più difficile d'Europa. Non abbiamo ancora visto il meglio di lui e ha avuto un infortunio al ginocchio durante la seconda metà della scorsa stagione. Ora è tornato e sta lavorando per raggiungere la piena forma fisica. Siamo felicissimi di riaverlo, è un top player e sono sicuro che lo vedremo nelle prossime settimane e mesi. Trarrà davvero beneficio da una pre-stagione specifica. L'estate scorsa si è unito a noi proprio alla fine della finestra di mercato e ha perso gran parte del lavoro. Ho lavorato all'estero quindi capisco le differenze tra i campionati e le culture. Sta a noi sostenerlo e aiutarlo a mostrare le sue qualità. Quando subisci infortuni fastidiosi e perdi allenamenti e partite, allora diventa davvero difficile ottenere quel plus nelle tue prestazioni. Gianluca è un ragazzo intelligente, ha voglia di imparare e siamo tutti qui per aiutarlo".