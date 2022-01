Mazzarri: “Roma schiacciata, meritavamo la vittoria. L’arbitro? Vogliamo rispetto”

Il tecnico rossoblù: "Pretendiamo più attenzione e rispetto. Avrei voluto rivedere l’episodio di Zappa..."

Redazione

La Roma vince contro il Cagliari 1-0. Il tecnico rossoblù Walter Mazzarri ha parlato a fine match, raccontando le sue perplessità contro la direzione dell'arbitro.

MAZZARRI A DAZN

Nel primo tempo era nervoso, può dirci i motivi? Abbiamo fatto una grande gara. Avrei voluto rivedere l’episodio di Zappa. Capisco la sudditanza e l’arbitro giovane ma invertire così i falli… mi spiace perché oggi meritavamo il pareggio e forse la vittoria. Abbiamo schiacciato la Roma e creato molte palle gol nette. Pretendiamo più attenzione. Se inverti 7-8 falli importanti anche con il var... gradirei più rispetto.

Quanto è importante Goldaniga? Ha fatto una partita incredibile con solo 3 allenamenti, come Altare. Se avessimo avuto questo atteggiamento dall'inizio con ragazzi che si impegnano... Oggi sono contentissimo e mi dispiace per il risultato. Ci siamo arrabbiati per la qualità delle decisioni e perché abbiamo creato tanto. Abbiamo tenuto bene il campo, dispiace non aver pareggiato.

Su Nandez... Pereiro nella partita precedente ha fatto al differenza e ha fatto bene altre partite. Meritava di giocare. Avevamo studiato la partita per mettere pressione alla difesa della Roma con 3 giocatori. Abbiamo fatto quanto preparato. Nandez ha fatto pochi allenamenti perché ha avuto il Covid. Fosse stato meglio lo avrei impiegato ma forse in un altro ruolo.

Tanti assenti, due squalifiche alla prossima. Si aspetta qualcosa dalla società? Il presidente sa quello che vorrei ma non posso parlarne. Se dici di voler un giocatore aumenta il prezzo ed è un mercato difficile. Abbiamo meno appeal ma se qualcuno ci ha visto giocare penso che verrebbe volentieri. Dobbiamo continuare così e possiamo far bene. Se arriva qualcuno a darci una mano non sarebbe male.

MAZZARRI IN CONFERENZA

Cagliari molto compatto: era questo lo spirito che vi aspettavate? Sì, sono molto contento di come abbiamo interpretato la gara. È da quattro giornate che giochiamo così, nel primo tempo non abbiamo finalizzato ma secondo me meritavamo quanto meno il pareggio.

Cosa fa più male tra le squalifiche, le occasioni mancate e la traversa? Ora siamo falcidiati da tanti positivi e infortuni, le squalifiche sono assenze importanti che si aggiungono. Io voglio parlare della partita, di altre cose no. Col Covid a ogni squadra capitano questi momenti, non dobbiamo pensarci e fare il massimo. Mi interessa che anche contro la Fiorentina faremo questo tipo di gara, pressavamo i portatori della Roma e questo calcio mi piace. Qualche ragazzo è stato frettoloso magari nelle scelte e potevamo avere 2-3 occasioni in più. Dobbiamo essere più qualitativi nell’ultima decisione, ma se continuiamo così i risultati saranno solo una conseguenza.

Sul mercato e su Altare. Altare rimane con noi, sta facendo delle prestazioni sorprendenti anche per noi. Era in C2, giocare così in Serie A non era scontato. Merito a lui e al gruppo che lo aiuta, devo fare i complimenti a Lovato e Goldaniga, abbiamo avuto un atteggiamento alto e aggressivo, non ci siamo spaventati. Se arriva qualcuno dal mercato ben venga, l’allenatore è sempre contento. Qualche punto anche all’andata lo abbiamo perso, se avessimo avuto 6-7 punti in più potevamo fare diversamente in Coppa Italia. Dobbiamo pensare a ottimizzare il più possibile il campionato, è lì che devo concentrarmi. Vedremo con chi giocheremo col Sassuolo in Coppa Italia, magari chi ha giocato meno. Se faremo bene le cose quest’anno potremo programmare belle cose insieme il prossimo anno.

Nandez ha più difficoltà atletiche o mentali? Ci parlo tutti i giorni, è un ragazzo in gamba, gli fa bene pensare ad allenarsi. Bisogna che non pensi ai fatti privati, oggi ci ha ripagato, peccato perché meritava di fare gol. Ci ha dato una grossa mano nel finale, anche grazie a lui meritavamo il pareggio. Nel finale eravamo con la testa a fare una grande partita e potevamo anche vincerla se avessimo segnato dieci minuti prima.