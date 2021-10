Mazzarri: “Fallo per noi sul gol di Pellegrini e ci manca un rigore clamoroso”

"Zaniolo commette fallo su Lykogiannis quando recupera il pallone. Mancini sbilancia Pavoletti e poi si butta"

Con tante assenze, quell'occasione per andare sul 2-0... La prestazione c'è stata. Le occasioni per il 2-0 sono state clamorose due, oggi se Dio vuole ho visto una squadra che ha giocato come piace a me, tatticamente perfetti. Non meritavamo di perdere, se una delle due squadre meritava di vincere siamo noi per le occasioni clamorose che abbiamo avuto. Dispiace aver perso la partita su due piazzati di cui uno non c'era da dare perché Lykogiannis gli leva la palla pulita a Zaniolo e prima c'era fallo su di lui. Questo gol non doveva esserci, è stato un errore arbitrale e non ci è stato dato un rigore. Abbastanza clamoroso, se c'è il VAR invece di interrompere l'azione prima e dare fallo, Mancini da esperto gli dà una spinta e poi fa finta di cadere. Andava rivista al VAR. Come ha fatto Banti con la Fiorentina che dopo 3 minuti si è accorto di un rigore di mano. Quando la squadra gioca così non mi va di perdere i punti per gli errori, il VAR visto che c'è bisogna guardarlo. Intanto lo fanno vedere all'arbitro e probabilmente era il 2-2 se non si sbagliava il rigore.