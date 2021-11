Mattarella trova casa a Roma: sarà “vicino” di Mourinho e Friedkin

Il presidente della Repubblica lascerà il Quirinale il prossimo febbraio, nonostante qualcuno sperasse nel secondo mandato

Il quartiere Parioli si arricchirà presto di un altro ospite illustre. Dal prossimo febbraio il presidente della Repubblica uscente Sergio Mattarella si trasferirà nella zona della capitale che ospita anche José Mourinho , Dan Friedkin e Mario Draghi . Come riporta Repubblica, chi sperava in un secondo mandato di Mattarella resterà deluso. Il presidente ha firmato il contratto di affitto ed è quindi pronto a dire addio al Quirinale dopo i sette anni del suo mandato.

Mattarella sarà, come detto, quasi un vicino di casa dell'allenatore della Roma José Mourinho e del presidente Dan Friedkin. Il tecnico ha scelto di sistemarsi in un appartamento poco lontano da piazza del Popolo, di proprietà di Alberto Aquilani. Il proprietario giallorosso, che vive ai Parioli da circa un anno, ha preferito un quartiere più decentrato rispetto al figlio Ryan, che è di casa vicino via del Corso.