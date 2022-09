Matic, un gigante al servizio di Mourinho: numeri da urlo contro l’Helsinki

Matic ieri sera ha tagliato il traguardo delle 80 presenze in Europa e lo ha fatto disputando una gara ad altissimi livello. Il gigante serbo è un fedelissimo di Mourinho e lo Special One non lo toglie praticamente mai. Le statistiche del match contro l'Helsinki fanno anche capire il perché. L'ex United ieri ha concluso la partita con il 96% di passaggi riusciti, ha creato 6 occasioni pericolose e ha effettuato 4 lanci lunghi precisi. Un dribbling riuscito e una partita in fase difensiva praticamente perfetta. Due contrasti vinti (67%), due intercettazioni, ben undici recuperi e ha vinto cinque duelli a terra. Domenica, senza dubbio, avrà di nuovo in mano il centrocampo della Roma nella delicata sfida contro l'Atalanta. In campionato ha giocato praticamente sempre e su 275 passaggi provati ne ha azzeccati 234 con un 85,1% di media e due assist vincenti.