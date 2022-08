Matic sul secondo tempo di Juve-Roma: “Ce la possiamo giocare con tutti”

Nemanja Matic , centrocampista della Roma , ha parlato ai microfoni di Roma Tv dopo il match pareggiato ieri contro la Juventus all'Allianz Stadium: "Non eravamo soddisfatti del primo tempo e abbiamo fatto fatica a riprenderci dopo aver subito gol nei primi minuti. Nel secondo tempo siamo cresciuti e siamo stati più aggressivi e più in controllo della partita. Alla fine portiamo a casa un 1-1. Qui è difficile fare punti, dobbiamo essere soddisfatti soprattutto se consideriamo il primo tempo dove non abbiamo espresso il gioco che volevamo . Siamo consapevoli di come il primo tempo sia la dimostrazione di come non dobbiamo giocare e nel secondo tempo siamo migliorati.

A livello personale sono stati i primi 90 minuti dopo parecchio tempo e con il passare dei minuti ho guadagnato fiducia, Un po' alla volta continuerò a migliorare come il resto della squadra, mi sento quasi pronto per giocare 90 minuti. Stasera l'ho fatto per la prima volta in campionato e non mi era ancora capitato nemmeno nel precampionato. Stavo bene, oggi il meteo non era d'aiuto soprattutto nel primo tempo ma non ci sono alibi. Dobbiamo giocare meglio di come abbiamo fatto nel primo tempo e nel secondo tempo abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti".