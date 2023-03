Matic: “Siamo migliorati rispetto a 4 mesi fa. C’è ancora da lottare”

Il centrocampista: "Sto bene e sono felice. Forse giocherà ancora 3 o 4 anni"

Redazione

Le parole di Nemaja Matic al termine della gara vinta dalla Roma contro la Real Sociedad:

MATIC A SKY SPORT

Satsera la Real Sociedad ha fatto solo un tiro: “Penso che abbiamo fatto una bella partita, contro una squadra molto forte, che nel campionato spagnolo è quarta. È stato difficile, però penso che giochiamo molto bene, difendiamo forte e io come tutti sono molto felice”.

Hai fermato tanti passaggi, hai mostrato una grande lettura tattica. C’è una crescita collettiva sotto questo punto di vista? “Penso che la nostra squadra è migliorata rispetto a 3-4-5 mesi fa. Penso che sia migliorata molto. Abbiamo vinto 2-0 ma sappiamo che la Real Sociedad gioca molto bene a calcio, andiamo lì per continuare così. Siamo solo 2-0, dobbiamo lottare fino alla fine”.

Sei l’allenatore in campo? “Non lo so (ride, ndr). Io voglio sempre dare tutto, tutte le mie qualità per la squadra. Ho giocato al Chelsea e allo United con il mister e sono molto contento. Voglio dare tutto”.

Potete vincere l’Europa League? “Non lo so, pensiamo partita dopo partita. Ci sono tante squadre forti come Arsenal, United e Sporting. Vediamo, vediamo, prima pensiamo a battere la Real Sociedad”.

Quanto aiuta avere un allenatore come Mourinho? “Aiuta molto perché il mister ha vissuto tante partite come questa. Penso che il nostro mister, come tutti gli allenatori, ha preparato la partita molto bene. Prima della partita sapevamo tutto quello che la Real Sociedad avrebbe potuto fare. Questa è stata una vittoria di squadra”.

Per quanti anni vuoi giocare ancora? “Non lo so. Sto molto bene adesso, sono molto felice in campo. Vediamo, non lo so, 3 o 4 anni”.