Matic rinnova fino al 2024, Smalling valuta le offerte. Occhi su Orsolini e Dominguez

Daspo di 5 anni per un tifoso della Roma

Il derby porta un altro daspo ma questa volta per un tifoso della Roma. La Polizia ha prima identificato e poi deferito all'Autorità giudiziaria, un tifoso giallorosso che sugli spalti del derby ha affisso una bandiera nera con due soldati, riferibili alle truppe naziste, con i colori del club. Il provvedimento era stato annunciato dal Ministro dello Sport Andrea Abodi attraverso i propri canali social: "Segnalato stamattina, identificato nel pomeriggio, daspato stasera. La buona collaborazione è sempre utile. Proviamo a dare un valore al RISPETTO senza farlo diventare un tema da “doppia morale”? E non solo in questi casi".