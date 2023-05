Matic: “Le mie qualità a servizio dei compagni. Non siamo una squadra difensiva”

Le parole del centrocampista giallorosso: "Abbiamo tanti problemi di infortuni ed è molto importante per noi ritrovarli. Io sono qui per mettere le mie qualità e la mia esperienza per aiutare i compagni"

In serate come queste si vede che sei un campione. "Provo a fare il mio meglio per aiutare la squadra soprattutto in questa fase della stagione. Abbiamo tanti problemi di infortuni ed è molto importante per noi ritrovarli. Io sono qui per mettere le mie qualità e la mia esperienza per aiutare i compagni".