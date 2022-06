Matic day, domani la firma a Trigoria. Prossima settimana incontro Roma-Zaniolo

La giornata giallorossa è stata incentrata particolarmente sull'arrivo nella Capitale di Nemanja Matic. Il centrocampista, ex Manchester United, in mattinata è sbarcato a Ciampino per poi svolgere le visite mediche a Villa Stuart terminate poi nel pomeriggio. Domani il serbo classe '88 raggiungerà Trigoria per firmare il contratto che lo legherà alla Roma per la prossima stagione con opzione anche per il secondo anno. Altra novità in chiave mercato, più precisamente in chiave rinnovi, riguarda Nicolò Zaniolo. La prossima settimana Claudio Vigorelli, agente dell'attaccante giallorosso, incontrerà il general manager Tiago Pinto. In ballo il prolungamento del contratto con annesso adeguamento dello stipendio. Per quanto riguarda notizie di interesse comune per tutto il campionato, nel pomeriggio sono arrivate importanti novità.