Marotta: “Nel 2019 Mourinho non era un obiettivo dell’Inter”

Le parole del dirigente nerazzurro: "Il tecnico portoghese era accasato e poi siamo andati dritti su Conte, era l'allenatore giusto"

La strategia comunicativa ha importanza in questa fase di equilibrio? "La comunicazione è un'arma a disposizione di società e dell'allenatore per mandare messaggi tanto all'interno come all'esterno. All'esterno devono essere messaggi di convenienza mentre all'interno devono rappresentare la realtà. La comunicazione accanto alla pressione sono elementi fondamentali. La pressione non so se è positiva o negativa. Se non c'è pressione c'è rilassamento e ciò vuol dire che gli obiettivi non sono raggiungibili".