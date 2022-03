Marino (ds Udinese): “Il fallo di mano sul rigore non l’ha visto nessuno…”

"Oggi abbiamo subito un torto. E il fallo da cui è scaturito il penalty era in una posizione sbagliata"

Siete stati vicinissimi alla vittoria che poteva svoltare la stagione? “E’ da tempo che meritiamo di più. Abbiamo due gare in meno quindi non credo che avrebbe svoltato la stagione. C’è molto da dire sul rigore dato alla Roma. Dalle immagini che mi hanno fatto vedere dalla panchina ho capito poco. Voi vedete un fallo di mano? Io non lo vedo sinceramente. Marelli è un’opinionista e dice la sua ogni settimana, spesso è in contrasto su quello che vediamo noi in campo come il fallo di Udogie. Questo fallo di mano non l’ha visto nessuno, ho visto tutte le immagini non si vede nulla. Ci sarebbe anche da ridire anche da dove viene battuta la punizione prima del calcio di rigore. Era 15 metri indietro, il fallo era avvenuto molto più indietro. Oggi la mia squadra ha subito un torto. Moralmente ci sentiamo vincitori della partita, abbiamo fatto una grande gara e i numeri lo dicono. Marelli non fa parte dell’AIA e spesso da opinioni contrastanti con la realtà. Se il Var non vede nulla cosa può fare l’arbitro. Con Di Bello venivamo da 9 sconfitte di fila, siamo stati sfortunati. Neanche un allenatore scarso ti fa perdere 9 partite”.