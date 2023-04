Marinakis punta la Serie A: Souloukou è una vecchia conoscenza

A molti il nome di Evangelos Marinakis suonerà nuovo. Si tratta, in realtà, di uno degli imprenditori più importanti della Grecia. Proprietario dell'Olimpiakos e del Nottingham Forest in Premier League, non si vuole fermare e ora, secondo il The Sun, ha attenzionato anche la Serie A. Difficile ipotizzare, in questo momento, quale club possa fare a caso suo, ma la ricerca è iniziata. Una particolarità però c'è. Lina Souloukou, nuova Ceo della Roma, scelta direttamente dai Friedkin, ha svolto lo stesso ruolo proprio per Marinakis, all'Olimpiakos, dal 2018 a giugno 2022. Secondo le prime voci, in molti credono che, proprio lei, possa diventare quel tramite giusto per approcciare con il calcio italiano, magari anche con la stessa società giallorossa, pronta ad accogliere nuovi investitori in vista dei progetti futuri. Il magnate greco, armatore, uomo d'affari e membro del consiglio comunale del Pireo, è un grande estimatore del calcio ed è proprio in tale campo che ha deciso di investire.