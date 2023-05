Marelli: “Il contatto Sosa-Solbakken non è rigore. Lykogiannis colpisce Ibanez”

Luca Marelli, commentatore tecnico arbitrale di Dazn, è tornato sui due episodi dubbi che hanno fatto arrabbiare Mourinho e la Roma: "Due episodi molto simili ma diversi. Nel primo caso il contatto tra Sosa e Solbakken non è rigore perché il difensore del Bologna allarga il braccio ma non c'è un colpo vero e proprio. E' solo un braccio allargato. Ha rischiato ma è una valutazione di campo e quindi su questo episodio il Var non può intervenire così come nell'episodio successivo". Queste le prime parole di Marelli che poi prosegue analizzando l'altro episodio dubbio: "Il contatto tra Lykogiannis e Ibanez invece è differente perché in questo caso il colpo è arrivato. Non è solo una protezione del pallone ma è un braccio che cerca l'avversario. Il Var non può comunque intervenire perché c'è Orsato ben posizionato e che ha valutato". Sul giallo invece a Camara ha concluso: "L'ultimo episodio è invece l'ammonizione finale a Camara. Il fallo è duro ma non ci sono gli estremi per il rosso perché le gambe sono bassi così come il contatto. Giusto il giallo per imprudenza".