Marangon: “La Roma è diventata una squadra. Ora può infastidire la Juventus”

Le parole dell'ex difensore: "I giallorossi hanno preso i dogni di Mourinho. Se ci saranno acquisti mirati, cresceranno ancora di livello"

La Roma e Fiorentina sono in corsa Champions per lei? "Inter, Juventus e Milan sono per noi come Real Madrid e Barcellona per la Liga. La Juventus è una squadra in costruzione e lo sta dimostrando, visto che sta incontrando vari problemi. Secondo me Fiorentina e Roma hanno la possibilità di provare a prendere i bianconeri. Se dovessi scegliere una delle due che può più dare fastidio scelgo la Roma. La Fiorentina la vedo ancora non con la mentalità pronta".