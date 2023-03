Mancini su Zaniolo: “In Turchia esperienza utile. Tornerà a giocare per l’Italia”

Le parole del commissario tecnico azzurro: "Gioca in una grande squadra come il Galatasaray. Serra-Mourinho? Non ho visto cosa è successo, non saprei"

Il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini, è intervenuto a margine della presentazione della partnership tra la FIGC e Telepass. Il c.t Azzurro è tornato a parlare anche di Nicolò Zaniolo e della sua nuova avventura al Galatasaray: "Spero che possa servire a lui che è un ragazzo giovane un'esperienza in Turchia importante come questa". Questa la prima considerazione di Mancini che poi conclude parlando anche di quanto accaduto ieri tra Serra e Mourinho in Cremonese-Roma: "Gioca in una grande squadra come il Galatasaray e credo che quando inizierà a giocare tornerà con noi. Serra-Mourinho? Non ho visto cosa è successo, non saprei".