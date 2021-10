Mancini si tatua il braccio: la famiglia, un gorilla e un orologio. I dettagli

Il difensore della Roma ha tatuato anche il braccio sinistro, rimasto "spoglio" fino a qualche settimana

Nuovo tatuaggio per Gianluca Mancini. Il difensore della Roma ha deciso di pareggiare il conto tra le braccia e ha "riempito" anche il sinistro. Insieme al super tatuatore Paolo Sellani (che lavora spesso con giocatori della Roma), Mancini ha realizzato un'opera dedicata alla sua famiglia e al suo carattere. Il classe 1996 si è fatto tatuare un gorilla, che rappresenta il suo modo di essere. Lungo il braccio poi ci sono gli occhi di sua moglie Elisa e un orologio, che segna l'ora della nascita della figlia. Sul polso infine la scritta "Tu per sempre", che fa riferimento a una canzone importante. "Il lavoro è stato abbastanza veloce, lo abbiamo realizzato in due settimane" ha dichiarato il tatuatore.