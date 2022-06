Mancini scherza: “Primo ‘gol’ in azzurro”. Gioia Pellegrini e Spinazzola

C'è il forte timbro romanista sul 2-1 di stasera dell'Italia sull'Ungheria. L'assist di Spinazzola (con velo di Pellegrini) per Barella, il raddoppio dello stesso Pellegrini e l'autogol di Mancini. Per il capitano della Roma è la seconda rete consecutiva con la Nazionale dopo quella contro la Germania, per la seconda volta con il numeri 10 sulle spalle. "Entusiasmo", ha scritto il 7 giallorosso su Instagram. Mancini, invece, ha scherzato così: "Passo dopo passo, ripartiamo insieme… E primo ‘gol’ in azzurro!" Poi il post di Spinazzola:"Emozioni", il messaggio col cuore azzurro dell'esterno giallorosso oggi tornato titolare in Nazionale dopo quasi un anno.