Mancini: “Roma, Inter e Fiorentina non meritavano di perdere ma il calcio è crudele”

Il ct della Nazionale sulle finali delle coppe europee perse dalle italiane: "Siamo stati sfortunati in tutte e tre le partite, c'è dispiacere"

Con la fine della stagione dei club, spazio nuovamente alla Nazionale. Gli Azzurri di Roberto Mancini saranno impegnati nella Final Four di Nations League, tra la semifinale di domani con la Spagna e la finale - per il primo o il terzo posto - in programma domenica. Dal ritiro dell'Italia a Enschede, il ct ha parlato a 'Sky Sport' anche della stagione delle italiane e le sconfitte nelle tre finale europee di Roma, Fiorentina e Inter:"Siamo stati sfortunati con tutte e tre, nessuna meritava di perdere ma il calcio è crudele e c'è dispiacere".