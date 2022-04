Mancini: “Per me è un piacere giocare qua, voglio restare”

Il difensore della Roma ha parlato prima della partita ai microfoni di Dazn

Mentalmente come arrivi a una partita del genere, dopo un derby vinto ma un Mondiale sfumato? "L'amarezza del Mondiale rimane e rimarrà però fa parte del calcio, possono esserci queste delusioni. Ora la testa è rivolta solo alla Roma per vincere questa partita e finire il campionato nel migliore dei modi".

Si parla molto del tuo rinnovo, ma il tuo desiderio è comunque diventare un simbolo di questa squadra? "Si, come ho sempre detto per me è un piacere e giocare per la Roma e lottare per questa maglia e il mio desiderio è restare qui".