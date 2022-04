Mancini pazzo dell’Olimpico: “Energia pura in campo e fuori. Notti da Roma”

Il centrale giallorosso non è rimasto indifferente, come tutti, di fronte all'atmosfera speciale che i tifosi hanno regalato ieri sugli spalti dello stadio

Gianluca Mancini è ancora in estasi dopo la vittoria di ieri sera contro il Bodo. La Roma ha ribaltato il risultato dell'andata, 2-1 a favore dei norvegesi, con una prestazione straordinaria. "Energia pura, in campo e fuori. Notti d’Europa, notti da ROMA", questa la didascalia scelta dal centrale romanista che ha sottolineato l'energia che ieri si respirava all'Olimpico. Una cornice di pubblico e un'atmosfera straordinaria che ha accompagnato la Roma fino alla semifinale.