Mancini: “Oggi non possiamo fallire, siamo pronti per la difesa a tre”

Le parole del difensore a pochi minuti dal fischio d'inizio di Venezia-Roma

È già l'ora della svolta per la Roma? "No, più che svolta dobbiamo pensare a questa partita importante per andare alla sosta sereni. La vittoria è importante, proveremo a prenderla a tutti i costi".

Non si può fallire oggi... "Assolutamente. Lavoriamo partita per partita. Venezia difficile da affrontare".

Sulla Nazionale. "La Roma è importante e pensiamo a questa partita. Lavoriamo per farci trovare pronti anche in Nazionale".

Alla luce della vittoria dell’Atalanta, quanto pesano questi tre punti? Non è una partita semplice, ma guardiamo in casa nostra. Pensiamo a noi stessi e a vincere a tutti i costi oggi

Classifica alla mano siete in corsa per la Champions, pensi che le critiche alla squadra siano eccessive? No, bisogna pensare a far bene dentro Trigoria e migliorarci. Le critiche fanno parte del gioco e bisogna accettarle. Dobbiamo fare il nostro meglio e pensare alle gare che ci aspettano