Mancini: “Non pensiamo ai punti della Juventus. Possiamo arrivare fino in fondo”

Le sue parole: "Dobbiamo cancellare questa gara e pensare al campionato poi vedere gara per gara"

Gianluca Mancini ha parlato in zona mista dopo la vittoria per 4-1 contro il Feyenoord. Queste le parole del centrale giallorosso:

MANCINI IN ZONA MISTA

Qual è stata la reazione ai 15 punti tolti alla Juventus? “Pensavamo solo a questa partita, ci sono persone che lo fanno di mestiere e decidono queste cose. Noi abbiamo visto e pensavamo a questa partita. Ora siamo quarti in campionato e pensiamo solo alle prossime gare cercando di arrivare in Champions”.

Questi tifosi vi spingono sempre. “Lo è da sempre. È Roma che è famiglia. La interpreto così, loro danno tutto e noi cerchiamo di fare lo stesso in campo al di là dei risultati. È bello quando entri e i tifosi ti danno carica in più. Dobbiamo dare il massimo per loro, si parla di famiglia quando l’ambiente è così”.

Ultimamente ti vediamo più spesso in avanti. “Sì dipende dalle partite, nel primo l’ho fatto poco nel secondo c’era più spazio. Quando posso vado e quando c’è la possibilità cerco di andare”.

Vi sentiti i favoriti?“Noi siamo gente umile che fa di tutto per raggiungere gli obiettivi. Ci sono quattro squadre e una semifinale da giocare. Dobbiamo cancellare questa gara e pensare al campionato poi vedere gara per gara. Con questo atteggiamento possiamo arrivare fino in fondo”.

Potete ripetere quanto fatto l’anno scorso? “Quando arrivi in semifinale ci sono due partite da giocare e c’è l’eventuale finale quindi la squadra è migliorata però non possiamo paragonare le due stagioni. Vediamo, dobbiamo concentrarci perché siamo alla fine dove le gare contano. Dobbiamo arrivarci bene e vedere come andrà a finire".