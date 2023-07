Mancini: “Mourinho merita un 8. Fantastico giocare due finali europee di fila”

Parlando della Roma, come giudichi la gestione Mourinho di questi due anni? "Penso sia stata una gestione molto positiva sin qui. La Roma con José Mourinho, per la persona che è José Mourinho, ha guadagnato molta più conoscenza e visibilità anche a livello europeo e mondiale. Anche la performance in campo è stata buona, perché portare la Roma a giocarsi due finali europee è un qualcosa di fantastico. Penso sia stato un acquisto importantissimo per la società giallorossa. Se dovessi dargli un voto, per questi due anni trascorsi nella capitale, gli darei un 8”.