Mancini: “Mourinho ci dà qualcosa in più. La forza del gruppo è superiore a tutto”

Due finali in due anni. Te lo saresti aspettato dopo l’arrivo di Mourinho? Come ci si carica dopo una serata del genere? Quanto avete sentito l’apporto dei tifosi romanisti in questo stadio? “Conosciamo tutti il livello del mister e la sua esperienza internazionale, ha fatto tantissime finali. Ci ha dato qualcosa in più. Dopo la finale di Conference, che è stato qualcosa di impensabile è fantastico, volevamo alzare l’asticella e il nostro obiettivo, a differenza di altri, è arrivare in fondo quando fai le competizioni europee. Non abbiamo fatto niente però, c’è una finale da giocare e vogliamo fare di tutto per portarla a casa. Godiamoci questo momento e da domani dobbiamo pensare alle partite di campionato per prepararci al meglio per il 31. I tifosi, a parte quei mesi che non potevano venire, ci hanno sempre sostenuto. Anche oggi erano tantissimi, li abbiamo sentiti e ci hanno dato qualcosa in più per non mollare a fine partite e anche durante”.