Mancini: “La Svizzera sarebbe stata un’occasione importante per Zaniolo”

Primo giorno di ritiro per l'Italia a Coverciano in vista delle sfide contro la Svizzera e l'Irlanda del Nord. Il c.t. Roberto Mancini ha preso parte alla conferenza stampa parlando anche di Zaniolo: "Nicolò è stato abbastanza sfortunato per due infortuni gravi ma dalla sua ha che è ancora molto giovane, ha la forza per uscirne bene. Purtroppo ha sempre qualche problemino e noi dobbiamo fare attenzione. Poteva essere una partita importante per lui, ma purtroppo ha questo problema e non possiamo rischiare. Non credo abbia bisogno dei miei consigli, ha qualità e deve solo migliorare in tutto e per tutto".