Mancini: “Il Sassuolo fa grande calcio ma non ci sono state grandi parate di Rui”

Le parole del difensore: "Ha cambiato allenatore ma ha ha dimostrato la sua identità di gioco ma noi stiamo tenendo bene"

Siete in vantaggio 1-0 ma vi stanno impegnando... Sì lo sapevamo, il Sassuolo da anni fa grande calcio. Ha cambiato allenatore ma ha ha dimostrato la sua identità di gioco ma noi stiamo tenendo bene. Abbiamo avuto delle opportunità e abbiamo segnato. Per loro a parte il gol in fuorigioco non ci sono state grandi parate di Rui.