Mancini: “il 2022 anno speciale, non dimenticherò mai la Coppa nel cuore di Roma”

"È stato un anno speciale. Pieno di gioie, sorrisi, momenti che resteranno per sempre. - scrive Gianluca Mancini su instagram - La nascita di Lavinia a riempirci gli occhi d’amore ogni giorno, la Coppa nel cuore di Roma che non dimenticheró mai, tante battaglie e la costante voglia di dare il massimo. Grazie, 2022. Con l’augurio di un 2023 fantastico per tutti voi".