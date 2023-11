Amantino: “Derby condizionato dai gialli a Mancini e Ndicka. La Roma sta crescendo”

Il brasiliano, a 20 anni dalla perla di tacco al derby, ha commentato così la sfida di domenica scorsa: "In difesa la squadra ha ritrovato solidità e ha iniziato bene la gara. Sono ottimista".

Redazione

Sono passati venti anni. Lo sa bene Amantino Mancini, che non può dimenticare quel gol di tacco nel derby che rimane uno dei must nella storia della stracittadina. Che domenica scorsa ha deluso un po' tutti. Anche il brasiliano. "Diciamo che un po’ tutti speravamo di vedere qualcosa in più dalle due squadre .- ha scritto Amantino sul suo profilo Instagram -. Ma chi ha vissuto il derby in prima persona sa bene che non è mai una partita semplice, per ragioni legate al cuore e, soprattutto, all’alta tensione che si respira durante la settimana. Tanto che a volte, anche un modesto 0-0 può assumere i tratti di un bottino soddisfacente, per entrambe le parti in causa".

Poi il brasiliano si concentra sulla squadra di Mourinho: "A noi interessa la Roma, e possiamo dire che gli aspetti positivi non mancano. La mezz’ora iniziale, ad esempio, condotta con grande aggressività ed intraprendenza, propensioni venute meno nel momento in cui Mourinho si è trovato con entrambi i braccetti di difesa ammoniti. I gialli ricevuti da Mancini e Ndicka, infatti, hanno costretto i giallorossi a riaggredire e risalire con minore frequenza, evitando di lasciare i due difensori agli uno contro uno con Pedro e Anderson. Un’altra nota lieta è stata proprio la prestazione della retroguardia che, se escludiamo la parentesi di Europa League contro lo Slavia Praga, già da qualche partita era tornata ai livelli di rendimento della passata stagione". L'ex attaccante però nota anche qualcosa che non va: "L’unico aspetto negativo è forse quello che meno avremmo potuto prevedere alla vigilia. Ovvero la scarsa incisività di Dybala e Lukaku. Il primo, al netto di qualche giocata sublime, è apparso completamente ai margini della manovra. Il secondo, protagonista di una partenza frizzante, è finito schiacciato nella morsa biancoceleste scomparendo in maniera graduale. In ambedue i casi, tuttavia, si tratta semplicemente di una «serata no», non ho dubbi che si rifaranno già alla prima gara dopo la sosta. Io sono ottimista".

