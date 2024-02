Mancini: “De Rossi ha portato le sue idee e le mettiamo in pratica. Meritavamo il pari”

Le parole del difensore: "Pensiamo alla Roma, ad andare forte in allenamento e a cercare di vincere tutte le partite"

Che cosa vi siete detti dopo questa partita? “Brucia perché quando perdi non è una cosa positiva. Se perdi contro l’Inter, ci sta che sei arrabbiato ma siamo consapevoli di aver fatto la partita giusta. Avevamo di fronte la squadra migliore del campionato. Un primo tempo stupendo, dobbiamo rimproverarci l’inizio del secondo tempo dove ci siamo fatti riprendere".

Ci spieghi il cambio repentino di gioco? “Il mister è preparato, ha portato le sue idee e noi siamo stati bravi a capirle con la testa giusta. Prima che arrivasse lui i risultati non andavano bene e sapevamo che serviva di più. Stasera abbiamo messo in pratica quello che ci dice nel migliore dei modi. Il 4-2 è troppo pesante, l’Inter non ha rubato niente ma il pareggio poteva essere giusto. La prestazione deve farci pensare di continuare così”.