Mancini: “Aver giocato tre finali con tanti italiani in campo è molto positivo”

L'Italia continua la sua preparazione al Forte Village di Santa Margherita di Pula, a Cagliari, in vista delle Final Four di Nations League che vedranno gli azzurri impegnati in Olanda. Il commissario tecnico, Roberto Mancini, sul sito ufficiale della FIGC, si è detto molto felice di aver visto tre squadre italiane, Roma, Inter e Fiorentina poter avere la possibilità di giocarsi una coppa europea: “Il calcio italiano è migliorato negli ultimi anni. Non siamo quelli che eravamo 20 anni fa, quando nel nostro campionato giocavano i migliori al mondo, ma aver raggiunto tre finali è una cosa molto positiva, così come il fatto che ci siano tanti giocatori italiani”. L'Italia scenderà in campo il prossimo 15 giugno contro lo Spagna. Tra i romanisti presenti nella lista dei convocati ci sono: Spinazzola, Cristante e Pellegrini.