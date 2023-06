Mancini a Bergamo per il matrimonio di Caldara. E spunta il selfie con Dezi – FOTO

Gianluca Mancini torna a Bergamo. Non all'Atalanta, ma per una serata speciale come il matrimonio di Mattia Caldara. I due hanno condiviso la maglia e la difesa nerazzurra per due stagioni, formando uno dei reparti più efficaci del campionato anche a livello realizzativo. Insieme alla compagna Elisa, il giocatore della Roma è volato a Bergamo per festeggiare il 'sì' di Mattia - che ora è allo Spezia - con la sua Nicole. Un party che è stata anche l'occasione per rivedere qualche ex compagno, come Jacopo Dezi. Con l'attuale giocatore del Padova, Mancini ha giocato nel 2016-17 al Perugia: "Che ricordi", ha scritto il centrocampista nello scatto pubblicato sui social e repostato dal calciatore giallorosso.