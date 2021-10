Maldini: “Mourinho è un fenomeno. La Roma è forte, ma ce la giochiamo”

Le parole del dirigente rossonero

Tutti i giocatori stanno rendendo al massimo, c'è una scelta sulla quale eravate meno sicuri? Alla fine erano tutte scelte rischiose non avendo avuto l'opportunità di fare il mercato del Milan di Berlusconi, cercando giocatori che avevano talento ma non avevano sviluppato quel talento nell'arco degli anni come Theo Hernandez, o giocatori che già si sapeva a 16 anni che avevano qualità come Brahim Diaz, anche il riscatto di Tonali è passato attraverso tante discussioni. Chi l'ha visto sapeva che era una questione di tempo, il prestito a lui non ha giovato. E' stata una costruzione azzardata della rosa ma ci sentiamo più forti e completi dell'anno scorso, anche perché ora tanti ragazzi del 1999 e del 2000 hanno un anno in più.