Lukaku: “Non mi aspettavo un inizio così. Ringrazio il mister, la squadra e i tifosi”

"Abbiamo dimostrato che stiamo crescendo come squadra e sono contento. Penso che anche la squadra e il mister siano felici. Dobbiamo continuare così".

Sette gol totali. Da quando ci sono i tre punti in Serie A nella Roma solo Batistuta ha fatto meglio di te. Ti aspettavi un inizio così? "No, però devo ringraziare il mister, lo staff, i miei compagni e i tifosi. Dal primo giorno che sono arrivato alla Roma mi sono impegnato. Sono i risultati del lavoro di tutta la squadra. Sono contento, dobbiamo continuare così e vincere e giocare come abbiamo fatto contro il Cagliari".