Lukaku e Calhanoglu puntano la Roma: “Stiamo tornando”

Il centrocampista turco e l'attaccante belga stanno provando ad accelerare i tempi per tornare in campo contro i giallorossi

L'Inter è pronta a riabbracciare Lukaku e Calhanoglu. Sul proprio profilo Instagram, il centrocampista turco ha pubblicato una foto che lo ritrae in palestra proprio insieme all'attaccante belga, lanciando un messaggio inequivocabile: "Stiamo tornando". Lukaku, fermo ormai dallo scorso 28 agosto a causa di una distrazione ai flessori della coscia sinistra, sarà molto probabilmente in campo contro la Roma al termine della sosta. Più difficile invece immaginare un rientro di Calhanoglu che però spera ancora in un recupero lampo.