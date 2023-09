Lukaku, cori razzisti dei tifosi del Milan. Il club: “Troveremo i responsabili”

La nota dei rossoneri: "Nel Milan non c'è spazio per discriminazione e intolleranza, e siamo certi che questo atteggiamento sia condiviso tra i nostri veri sostenitori"

Ennesimo caso di razzismo negli stadi italiani. Venerdì sera la vittima è stata Romelu Lukaku. L'attaccante della Roma è stato bersagliato da alcuni tifosi rossoneri, che hanno intonato dei cori beceri nei suoi confronti. Il club con una nota ha comunicato che si impegnerà per individuare i responsabili: "Nel Milan non c'è spazio per discriminazione e intolleranza, e siamo certi che questo atteggiamento sia condiviso tra i nostri veri sostenitori che ci seguono costantemente. Ci impegneremo insieme alle autorità affinché vengano accertati i fatti e individuati i responsabili degli insulti ascoltati allo Stadio Olimpico di Roma, pronti anche ad applicare il nostro codice etico per punire i singoli colpevoli".