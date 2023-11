“Lukaku come Parenzo”, la scritta sui muri di Milano e la reazione del giornalista

Parenzo, tifoso juventino, ha pubblicato e commentato: "Due grandi campioni. (però non si sporcano i muri con lo spray, vergogna)". Milano in queste settimane si è riempita di scritte contro l'attaccante belga

"Lukaku come Parenzo". Tra le tante scritte apparse sui muri di Milano in questi mesi nei confronti dell'attaccante, ne è emersa una che ha fatto sorridere amaro sui social il noto giornalista spalla da anni di Giuseppe Cruciani nel programma "La Zanzara" in onda su Radio24. Parenzo, tifoso juventino, ha pubblicato la scritta e commentato: "Due grandi campioni. (però non si sporcano i muri con lo spray, vergogna)". Con tanto di emoticon della risate con le lacrime. Il post del giornalista ha fatto in queste ore il giro del web attirando i soliti insulti ma pure qualche battuta. C'è infatti chi si chiede "Voleva essere un complimento a Parenzo o un insulto a Lukaku?". Visto ciò che hanno riservato a Big Rom a San Siro propendiamo per la seconda.