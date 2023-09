Lukaku cambia agente: conclusa la collaborazione con la Roc Nations Sports

Romelu Lukaku e la Roc Nation Sports si separano. A riportarlo è il quotidiano britannico The Telegraph che ha sottolineato come, nonostante non ci sia stato alcun comunicato ufficiale, il volto dell'attaccante giallorosso non è più raffigurato sul sito dell'agenzia. Inoltre il belga avrebbe tolto dai propri canali social, qualsiasi riferimento all'agenzia fondata da Jay-Z. La decisione è stata presa poco dopo il suo passaggio alla Roma arrivato al termine di una estate tormentata. Roc Nation Sports era stata fondamentale negli ultimi trasferimenti del belga, prima all'Inter e poi a Trigoria, riuscendo a convincere il Chelsea ad ammorbidire la propria posizione (volevano venderlo solo a titolo definitivo) e lasciandolo partire in prestito.