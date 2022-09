Ludogorets-Roma, ci sarà Svilar in conferenza al fianco di Mourinho

Ci sarà anche Mile Svilar in conferenza stampa al fianco di Josè Mourinho alla vigilia dell'esordio in Europa League con la partita tra Ludogorets-Roma. Le parole del portiere e del tecnico potranno essere ascoltate alle 18.10 (19.10 ore locali) e si terrà presso l'Hotel Terra Europe Brontes, a Targoviste, in Bulgaria. I giallorossi stanno svolgendo l'ultimo allenamento a Trigoria per poi dirigersi all'aeroporto, in direzione Bulgaria. La scelta di Svilar potrebbe essere una indicazione anche per le scelte di Mourinho. Probabile che il giovane ex portiere Benfica possa essere impiegato nel primo turno di Europa League domani sera.