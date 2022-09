Ludogorets, Nedyalkov: “Non dobbiamo avere paura della Roma, siamo fiduciosi”

Anton Nedyalkov , capitano del Ludogorets , ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio in Europa League contro la Roma di Josè Mourinho . Il difensore ha parlato, oltre che del match, anche di Paulo Dybala .

Sulla partita? "Ci avvicineremo alla Roma con il dovuto rispetto, ma non dobbiamo avere paura. Siamo fiduciosi di poter fare una bella partita e dimostrare di non aver paura di giocare con avversari più forti".

Su Dybala? "Quando si arriva a giocare a questi livelli, dobbiamo essere pronti per qualsiasi avversario. Qualsiasi cosa possa dire su Dybala sarebbe comunque poca per descrivere la sua classe. Scenderemo in campo e vedremo cosa accadrà".

C'è pressione? "In ogni grande squadra dovrebbe esserci un po' di pressione. Se non c'è, allora non sei nel posto giusto. Dobbiamo spostare quella pressione sul nostro gioco per ottenere il miglior risultato possibile".