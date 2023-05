Lotta Champions, Gasperini: “Saranno 5 finali. Ce la giochiamo contro le grandi”

Impazza la corsa per un posto in Champions League. Le milanesi volano, mentre le romane steccano. Oggi è in programma Atalanta-Juventus, un altro match fondamentale per la classifica. Prima dell'incontro, intervenuto ai microfoni di SkySport, l'allenatore della Dea, Gian Piero Gasperini, ha detto la sua sul finale di stagione:“Oramai sono tutte quante decisive, per la Champions la classifica è corta, ci sta dentro tutto e niente". Ogni passo falso potrebbe essere cruciale, anche perchè le avversarie sono tante e tutte ravvicinate. "È già un traguardo, è difficile perché stiamo battagliando contro Lazio, Juventus, Inter, Milan, Roma. Quelle che sono dietro di noi sono distanziate come non pensavamo in questo periodo della stagione. Sono cinque volate, cinque finali iniziando da oggi”. In caso di vittoria contro i bianconeri, l'Atalanta, scavalcherebbe il Milan in classifica, portandosi al 5 posto in solitaria.