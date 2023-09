Lotito sullo stadio: “Non è una gara tra noi e la Roma. Lo facciamo per i tifosi”

News as roma: tutte le notizie

Le parole del presidente della Lazio: "Qui non c’è chi arriva prima. Noi vogliamo risolvere il problema nel modo migliore per avere una struttura che sia la casa dei laziali"

Claudio Lotito, presidente della Lazio, è stato intervistato a Roma Roma Sound FM90 e ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla squadra ma anche sul progetto dello stadio biancoceleste. In particolare ha espresso il suo pensiero anche su quello della Roma e su quando entrambi arriveranno a compimento. Ecco le sue parole: "Stiamo lavorando per dare alla Lazio e alla collettività uno stadio. Vedrete che poi alla fine col tempo, spero il più breve possibile, possiamo in qualche maniera dare delle risposte. Dobbiamo sicuramente avere lo stadio di proprietà".

Arriverà prima dello stadio della Roma?: "L’approccio è sbagliato. Qui non c’è chi arriva prima. Qui c’è il problema di risolvere questa vicenda. Noi vogliamo farlo, non stiamo facendo una gara a chi arriva prima e a chi arriva dopo. Noi vogliamo risolvere il problema nel modo migliore per avere una struttura che sia la casa dei laziali, dove i tifosi biancocelesti siano contenti di poterci andare e la rispettano perché la considerano casa propria".

