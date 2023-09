Lotito, frecciata alla Roma: “La Conference non è una competizione che ci interessa”

Claudio Lotito è tornato a parlare in un'intervista rilasciata ai microfoni di Radio Serie A. Il patron della Lazio, parlando della prossima avventura in Champions league, non si è risparmiato una stoccata ai danni della Conference League e della Roma: "Abbiamo allestito una squadra che ha, a livello di qualità e numerico, tutto per competere in entrambe le competizioni. La Lazio lo scorso anno aveva fatto una valutazione. Noi riteniamo che la Conference League è una competizione che non sia di interesse della Lazio. Diversa è la Champions, competizione che dà risorse straordinarie e grande visibilità". L'anno scorso il club biancoceleste, dopo il terzo posto nel girone di Europa League, è uscito anche agli ottavi di Conference League, competizione vinta dalla Roma due anni fa.